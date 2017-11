LONDEN – Prins Andrew heeft donderdag de Colombiaanse president Juan Manuel Santos in het zonnetje gezet. De broer van prins Charles reikte hem in Londen de Chatham House Prize uit vanwege het vredesakkoord dat hij bereikte met rebellenbeweging FARC.

Andrew was bij de ceremonie aanwezig in naam van zijn moeder, koningin Elizabeth. Zij is beschermvrouwe van Chatham House, een Brits instituut voor internationale zaken. De Chatham House Prize wordt jaarlijks uitgedeeld aan een persoon, groep of organisatie die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van internationale betrekkingen.

Santos won vorig jaar ook al de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn onderhandelingen met FARC. Dat leverde hem destijds verschillende ontmoetingen op met Europese vorsten, waaronder ook koningin Elizabeth.