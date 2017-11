NEW DELHI – Prins Charles heeft grootse plannen als hij de troon opvolgt. Zodra hij koning is, is Charles van plan een fort te bouwen zoals dat hoort bij een ‘echte koning’. Dat bekende de prins van Wales donderdag tijdens een gesprek met kansarme schoolkinderen in New Delhi, schrijft The Telegraph.

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn op bezoek in de Indiase hoofdstad, als onderdeel van hun elfdaagse trip door Zuid-Oost Azië. Tijdens deze laatste stop werd Charles geïnterviewd door een groepje kinderen over zijn plannen als aanstaande koning. De jongens en meisjes waren vooral benieuwd naar zijn favoriete boeken en acteurs. Maar een negenjarig meisje had een heel andere vraag. “Gaat u een fort bouwen als u koning bent?”, vroeg ze zich af. Charles reageerde met een joviaal “Absoluut!”, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg. Specifieke plannen voor de vesting heeft hij overigens nog niet, voegde hij er aan toe.

Het paar is sinds woensdag in New Delhi. Toen woonden ze onder meer een tuinfeest bij ter ere van The Elephant Family, een liefdadigheidsorganisatie die opgericht is door de overleden broer van Camilla. Ook hadden ze een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi. Eerder waren ze al in Singapore, het aan Sarawak grenzende Brunei en Maleisië.