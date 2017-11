POTSDAM – Prins Georg Friedrich van Pruisen verhuist eind dit jaar van Bremerhaven naar Potsdam, waar hij met zijn gezin gaat wonen in de filmwijk Babelsberg. Dat heeft de woordvoerder van de nazaat van de laatste Duitse keizer en hoofd van het huis Hohenzollern bevestigd.

De nieuwe woonplek is dichtbij het oude familiepaleis Sans Souci, waar Georg Friedrich in 2011 in de Friedenskirche in het huwelijk trad met prinses Sophie von Isenburg. Het paar heeft inmiddels vier kinderen: de tweeling Carl Friedrich en Louis Ferdinand (4), dochter Emma Marie (2) en de bijna eenjarige Heinrich.

De prins van Pruisen, die van zijn grootvader Louis Ferdinand zijn positie als hoofd van het voormalige konings- en keizershuis erfde, houdt volgens Duitse media zijn woning in Bremerhaven nog wel aan als toevluchtsoord tijdens het weekeinde en in vakanties. Georg Friedrich verliet destijds Berlijn om in Bremerhaven wat rustiger te kunnen wonen.