BOEKAREST – De ruzie in het Roemeense koningshuis rond het ziekbed van koning Mihai (96) is donderdag versterkt door een persverklaring van prinses Elena. Daarin veroordeelt ze haar zoon, ex-prins Nicolae, voor zijn poging eerder deze week afscheid te nemen van zijn hoogbejaarde grootvader. Nicolae werd de toegang geweigerd. Volgens zijn moeder wist hij dat de koning hem niet wilde ontvangen.

Prinses Elena zegt in de verklaring dat ze zich schaamt voor het gedrag van haar zoon. De koning ontnam hem twee jaar zijn prinsentitel wegens a-moreel gedrag. Hij zou niet geschikt zijn een rol te vervullen in het koningshuis, mede omdat er twijfel bestaat over zijn vaderschap van een nu tweejarig meisje dat tijdens een rondreis door Roemenië zou zijn verwekt.

Nicolae, door zijn moeder aangeduid onder zijn oorspronkelijk Britse naam als Nicholas Medforth-Mills zonder de toevoeging ‘de Roumanie’, heeft gevraagd om een vaderschapstest en kondigde eerder dit jaar zijn voornemen aan te gaan trouwen. “Ook dat heeft de koning afgekeurd”, aldus prinses Elena. “Hij was diep bedroefd dat Nicholas niet eerst de vragen rond zijn vermeende vaderschap heeft beantwoord. Dat toonde een onaanvaardbaar gebrek aan verantwoordelijkheid.”

Nicolae zelf verklaarde deze week dat hij slechts zijn opa wilde bezoeken en dat hij bij de deur werd tegengehouden. Volgens de rest van de familie heeft hij huisvredebreuk gepleegd door personeel aan te vallen in een poging met geweld binnen te dringen.

Koning Mihai regeerde tot eind 1947, maar wordt door Roemenië nog altijd aangeduid en beschouwd als koning. Volgens onbevestigde berichten ligt hij op sterven. Eerder deze week is de patriarch van de orthodoxe kerk langs geweest in de vorstelijke residentie in het Zwitserse Aubonne.