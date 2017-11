STOCKHOLM – Prins Carl Philip opent op 21 november een symposium over dyslexie in de Koninklijke bibliotheek op slot Haga. De Zweedse prins heeft zelf dyslexie.

Het thema van het symposium is dyslexie en de kracht van anders zijn in de maatschappij, op school en op de arbeidsmarkt. Na de inleiding van de prins gaat minister van onderwijs Gustav Fridolin in debat met Susanna Cederquist, docent en oprichter van een organisatie die zich bezighoudt met dyslexie. Historicus Gustav Källstrand, ondernemer Pigge Werkelin en Elin Öberg, werkzaam bij een rekruteringsbedrijf, praten ook mee.

Carl Philip is erg open over zijn dyslexie. In Kupé, een blad van de Zweedse spoorwegen, vertelde de royal onlangs hoe moeilijk hij het heeft gehad met dyslexie en hoe goed het is dat er nu veel aandacht voor is.