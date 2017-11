MUMBAI – Koning Filip en koningin Mathilde hebben op hun laatste dag van het staatsbezoek in India onder meer een bezoek gebracht aan de Belgische zuster Jeanne Devos. Zij zet zich al tientallen jaren in voor hulp aan de armen in de sloppenwijken van Mumbai.

De inmiddels 82-jarige Devos geniet wereldwijd erkenning voor haar werk en werd daarvoor uitvoerig bedankt door het koningspaar. “Vele Belgen zijn naar India gekomen, gefascineerd door het land en zijn inwoners, om het beste van zichzelf te geven waar men hen nodig had. Zuster Jeanne is een van hen”, zo sprak koning Filip volgens Belga de aanwezigen toe. “Beste zuster, wij kennen u al lang. U hebt uw leven gewijd aan het helpen van anderen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw toewijding en uw positieve energie. Wat u hier gecreëerd heeft, is een sterk voorbeeld voor ons allen.”

Het Belgische vorstenpaar werd vrijdag ook getrakteerd op een dansvoorstelling en gezangen van kinderen. Ook woonde Mathilde een viool- en pianoconcert bij en waagden de koning en koningin zich na een introductie van een trainer aan een spelletje cricket.