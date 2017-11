BERGEN-HOHNE – Koning Willem-Alexander heeft vrijdag Nederlandse militairen in Bergen-Hohne in Duitsland bezocht. Het bezoek stond in het teken van internationale samenwerking.

De koning bezocht militairen van de 43 Gemechaniseerde Brigade, die onder bevel staan van de Duitse 1ste Pantserdivisie, zo meldt de RVD. Daaronder valt ook het Pantzerbatallion 414, een tankeenheid van Nederlandse en Duitse militairen. Door deze samenwerking met Duitsland heeft de Nederlandse landmacht weer beschikking over een tankeenheid, nadat deze in 2011 werd opgeheven.

Verder was de koning bij een oefening met een infanteriegevechtsvoertuig, de CV90 en hij sprak met de militairen over de voorbereiding en deelname aan de European Battlegroup (EUBG) 2018. Van die Europese gevechtsgroepen zijn er twee, met in totaal drie- tot vierduizend militairen die wereldwijd missies kunnen uitvoeren. Volgend jaar zitten er ook Nederlandse militairen in zo’n groep.