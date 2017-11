ØRLAND – De Noorse koning Harald heeft vrijdag een bezoek gebracht aan luchtbasis Ørland in het midden van Noorwegen. Daar vond een ceremonie plaats ter ere van de aankomst van de drie eerste Noorse F-35 gevechtsvliegtuigen.

Harald keek vanaf de VIP-tribune toe naar een demonstratie van de toestellen en kon ze later van dichtbij bekijken. Ook had hij een ontmoeting met de piloten. De koning had op de tribune gezelschap van onder meer premier Erna Solberg, minister van Defensie Frank Bakke-Jensen en secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg.

Noorwegen heeft in totaal 52 F-35’s aangeschaft. In de komende jaren worden de overige toestellen afgeleverd. In 2025 moet de vloot compleet zijn.