LONDEN – Koningin Elizabeth en andere leden van het Britse koninklijk huis zijn zaterdag aanwezig bij een speciale ceremonie voor de gesneuvelde Britse soldaten tijdens de diverse oorlogen. Dat meldt The Telegraph.

De herdenking genaamd Armistice Day wordt gehouden in the Royal Albert Hall in Londen. Er wordt dit jaar stilgestaan bij de strijd van vrouwen in het leger. Er is ook extra aandacht voor de slag om El Alamein in Egypte en de oprichting van het RAF-regiment, een onderdeel van de koninklijke luchtmacht. Deze gebeurtenissen vonden 75 jaar geleden plaats.

De koningin wordt vergezeld door de hertog van Edinburgh, de prins van Wales, de hertogin van Cornwall en de hertogin van Cambridge die zwanger is van haar derde kind. Naast de herdenking in the Royal Albert Hall wordt twee minuten stilte in acht genomen bij de cenotaaf in de bekende straat Whitehall.

Op zondag zal koningin Elizabeth vanaf een balkon samen met de hertog van Edinburgh toekijken terwijl Prins Charles in haar naam een krans op de Cenotaph legt.