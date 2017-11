BRUSSEL – Het Belgische koningspaar had vrijdag vlak voor vertrek uit India nog een korte ontmoeting met de Indiase stewardess Nidhi Chaphekar die vorig jaar tijdens de aanslagen in Brussel zwaargewond raakte. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het hof hield de ontmoeting aan het einde van het staatsbezoek stil.

De Indiase lag na de aanslag op vliegveld Zaventem 22 dagen in een kunstmatige coma in het ziekenhuis en moest acht operaties ondergaan. Een foto van haar enkele seconden na de terreurdaad ging de hele wereld over en zo werd zij een van de gezichten van de aanslag.

Koning Filip en koningin Mathilde bezochten de stewardess vorig jaar al in het ziekenhuis, maar Chaphekar was toen niet bij bewustzijn. Eerder dit jaar werd ze samen met haar man op uitnodiging van het Belgische koningspaar ontvangen in het paleis in Brussel.