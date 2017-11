LONDEN – Prins Harry is volgens een opiniepeiling van Opinium het meest gewaardeerde lid van de Britse koninklijke familie. Hij kan bij 74 procent van de ondervraagden op goedkeuring rekenen, zo maakte de Sunday Express bekend. Harry blijft daarmee prins William nipt voor. In april stonden de broers nog gelijk, maar nu heeft de hertog van Cambridge steun van 72 procent.

De monarchie als geheel kan ook op minder instemming rekenen: van 66 naar 58 procent, het laagste cijfer in de afgelopen twee jaar. Koningin Elizabeth moet zelf ook aan waardering inboeten, zij daalt van 72 naar 66 procent. Volgens de Express ligt dat aan de recente onthullingen uit de zogenoemde Paradise Papers waaruit bleek dat namens haar investeringen waren gedaan op Bermuda en de Kaaiman-eilanden, Britse gebieden waarvan Elizabeth koningin is.

Ook andere leden van de familie daalden in aanzien. Catherine ging van 66 naar 63 en zelfs prins George (42 procent) wiens enige wapenfeit de afgelopen maanden was dat hij voor het eerst naar school ging, wordt nu minder gewaardeerd.

De grootste achteruitgang boekte zijn opa prins Charles, van 44 naar 33 procent. Ook Charles’ naam dook op in de Paradise Papers en daarnaast stonden de afgelopen maanden in het teken van zijn voormalige echtgenote Diana, die twintig jaar geleden verongelukte. De ondervraagden zien na het overlijden van koningin Elizabeth het liefst William meteen op de troon (53 procent) in plaats van troonopvolger Charles (25 procent).

Camilla maakte ook een duik op de waarderingslijst: van 28 naar twintig procent. Hekkensluiter is Meghan Markle, geen lid van de koninklijke familie maar genoemd als mogelijke echtgenote van Harry. Zij ging van zestien naar negentien procent.