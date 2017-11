De Jordaanse koning Abdullah leeft mee met de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Irak en Iran. Hij heeft maandag zijn condoleances overgebracht aan de presidenten Fuad Masum van Irak en Hassan Rohani van Iran, laat het hof weten. De koning wenst de gewonden een voorspoedig herstel.

Bij de aardbeving in de westelijke Iraanse provincie Kermanshah aan de grens met Irak zijn meer dan 400 doden gevallen. Daarnaast zijn er inmiddels zo’n 4000 gewonden geteld. De beving met een kracht van 7,3 deed zich voor om 19.18 uur Nederlandse tijd. Het epicentrum lag op 32 kilometer van de stad Halabja in Iraaks Koerdistan, net over de grens in Iran.

De kans is groot dat koning Abdullah de aardbeving ook gevoeld heeft. Jordanië ligt naast Irak, terwijl de beving ook werd waargenomen in Turkije en Israël.