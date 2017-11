KOPENHAGEN – Het Deense museum voor nationale geschiedenis wijdt volgend jaar een speciale tentoonstelling aan kroonprins Frederik. Die wordt op 26 mei vijftig jaar. De expositie in de Ridderzaal van het in Frederiksborg Slot in Hillerød gevestigde museum opent een dag eerder de deuren en is daarna tot en met 2 september te bezichtigen.

Frederiksborg Slot is het grootste renaissancekasteel in Scandinavië. Aan het einde van de zeventiende eeuw werd het uitgebreid door ‘bouwkoning’ Christian IV, die voor veel gebouwen in Denemarken verantwoordelijk was. Sinds de negentiende eeuw is het kasteel/paleis in gebruik als nationaal geschiedenismuseum, met veel aandacht voor het wel en wee van de Deense koningen.

Het is dus toepasselijk dat uitgerekend hier aandacht wordt besteed aan het leven en werk van de kroonprins. Doop, militaire opleiding, huwelijk en gezinsleven, sportieve activiteiten, reizen door Denemarken, Groenland en de Faeröer en in het buitenland krijgen allemaal aandacht, zo liet het museum weten. Dit alles tegen de achtergrond van hoe het koningshuis in het huidige tijdperk functioneert.