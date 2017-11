KOPENHAGEN – De Nederlands-Australische portret- en kunstschilder Ralph Heimans heeft opdracht gekregen een nieuw portret te maken van de Deense kroonprins Frederik. Die wordt volgend jaar vijftig jaar. Opdrachtgever is het ‘Nationalhistoriske Museum’, het nationaal museum voor geschiedenis, in Frederiksborg Slot in Hillerød.

Heimans heeft in 2006 al eens een schilderij gemaakt van Frederiks echtgenote kroonprinses Mary, dat in het Deense nationaal museum voor geschiedenis is te zien, en schilderde in 2012 koningin Elizabeth ter gelegenheid van haar diamanten regeringsjubileum. Hij ontving toen veel lof voor zijn werk dat onder meer tentoon werd gesteld in Westminster Abbey, waar de Queen zestig jaar eerder was gekroond. De Abbey kocht het schilderij ook.

Ralph Heimans is geboren in Sydney, als zoon van een Nederlandse vader en Australische moeder. In een interview met Ivo Niehe voor de TV Show vorig jaar januari stelde Heimans dat hij zich ‘helemaal Nederlander’ voelde.