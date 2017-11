Basisschool De Boomhut in het Vlaamse Kampenhout krijgt volgende week maandag bezoek van koning Filip. De Belgische vorst slaat in de klas een boek open in het kader van de Belgische Voorleesweek, meldt het hof.

In de afgelopen jaren las koningin Mathilde al enkele keren, voor maar dit keer is het de beurt aan Filip. Dit jaar staan namelijk de voorlezende vaders centraal in de themaweek, die in Vlaanderen plaatsvindt van 18 tot 26 november.

Filip doet een klas met kinderen uit het derde leerjaar aan. De koning ontmoet daarna andere voorleesvaders in het kader van een workshop.