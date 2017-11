KOPENHAGEN – Kroonprinses Mary heeft maandagochtend de zwemploeg van Denemarken ontvangen. Het gaat om de zwemmers die het land vertegenwoordigen bij de Europese kampioenschappen korte baan.

Het afgelopen weekend waren er selectiewedstrijden voor het EK tijdens de Deense kampioenschappen in Greve. Mary is beschermvrouwe van de Deense zwembond.

De Europese kampioenschappen korte baan worden dit jaar in Denemarken gehouden. Het evenement in de hoofdstad Kopenhagen is van 13 tot en met 17 december.