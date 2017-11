Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag hun medeleven betuigd met de slachtoffers van de aardbeving in het grensgebied tussen Iran en Irak.

“Ons hart gaat uit naar allen die getroffen zijn door de aardbeving in het grensgebied tussen Iran en Irak. Wij zijn in gedachten bij de slachtoffers en hun families en bij allen die zich inzetten om mensenlevens te redden”, zegt het koningspaar in een verklaring.

Door de aardbeving kwamen zondag in de westelijke Iraanse provincie Kermanshah aan de grens met Irak zeker 336 mensen om het leven. Daarnaast zijn inmiddels zo’n 3950 gewonden geteld. In Irak zijn zeker zes doden gevallen en 68 mensen gewond geraakt.

De beving met een kracht van 7,3 deed zich voor om 19.18 uur Nederlandse tijd.