Prinses Beatrix is maandagavond aanwezig bij de twintigste editie van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79. Het gala vindt plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Beatrix krijgt onder meer uitvoeringen te zien van Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans, Codarts Rotterdam en Scapino Ballet Rotterdam.

Het gala wordt dit jaar opgedragen aan vaste choreograaf van Het Nationale Ballet Hans van Manen. Van Manen creëerde meer dan 125 balletten en ontving diverse nationale en internationale prijzen voor zijn betekenis voor de dans.