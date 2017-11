Theaterproductie over Juliana in de maak

Het leven van koningin Juliana wordt het onderwerp van een nieuwe muziektheaterproductie. De voorstelling, die de naam Juliana – Code oranje krijgt, moet over ruim twee jaar in de theaters te zien zijn. Dat heeft productiehuis De Graaf & Cornelissen maandag bekendgemaakt.

Over de precieze invulling van de verhaallijnen en de productie is nog niets bekend. Ook zijn er nog geen acteurs gecast. Juliana overleed op 20 maart 2004 op 94-jarige leeftijd. Ze was tussen 1948 en 1980 koningin van Nederland.

De Graaf & Cornelissen ontwikkelden in de afgelopen jaren meer eigen musicals. Zo bracht het vorig jaar de musical Adèle Conny Jasperina – De grote drie, over de levens van Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong, op de planken en ging dit seizoen Liesbeth in première, een stuk over de carrière van Liesbeth List.