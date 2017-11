HILVERSUM – Op de 69e verjaardag van prins Charles zendt RTL8 dinsdagavond een documentaire over de Britse troonopvolger. De documentaire gaat over het het 40-jarig bestaan van de organisatie The Prince’s Trust, het goede doel dat Charles in 1976 oprichtte om kansarme jongeren te helpen een betere toekomst op te bouwen.

Anthony McPartlin en Declan Donnelly, onder meer bekend van Britain’s Got Talent en in eigen land beter bekend als het duo Ant en Dec hebben Charles een jaar lang van dichtbij gevolgd. Ze gingen regelmatig met de prins op pad en spraken mensen uit zijn directe omgeving.

Ze brengen onder anderen een bezoek aan zijn vrouw Camilla. Prins William en prins Harry geven de mannen een rondleiding door Kensington Palace. In het informele interview vertellen de prinsen hoe het was om daar op te groeien en over de band met hun vader. Popster Cheryl Cole komt ook aan het woord en vertelt over haar werk voor The Prince’s Trust.

De documentaire werd vorig jaar in januari uitgezonden in Groot-Brittannië en trok daar ruim 5,4 miljoen kijkers. Ook in Nederland was de documentaire al eerder te zien.