Prins Charles heeft via Twitter zijn dank overgebracht voor alle felicitaties die hij dinsdag heeft ontvangen. “Bedankt voor alle verjaardagswensen”, zo liet hij Clarence House twitteren. Het huis van de prins van Wales deelde ook een filmpje van de kapel van de Welsh Guards, die speciaal voor Charles Happy Birthday speelden.

Charles viert dinsdag zijn 69e verjaardag. Hij viert het feest in huiselijke kring, melden Britse media. In Londen werden traditioneel saluutschoten afgevuurd in Green Park, bij de Tower of London en Edinburgh Castle.

De Britse troonopvolger zit inmiddels al 66 jaar in de wachtkamer wat betreft de mogelijke opvolging van zijn moeder koningin Elizabeth. Die lijkt voorlopig nog geen stap dichterbij te komen met de uitstekende gezondheid waarin ze nog altijd verkeert. Afgelopen weekeinde werd weer volop aandacht besteed aan de kwestie omdat Elizabeth de kranslegging bij de Cenotaph ter gelegenheid van Remembrance Sunday aan Charles overliet.