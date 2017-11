STOCKHOLM – Samen met de legertop heeft de Zweedse koning Carl Gustaf de militaire oefening Aurora 17 besproken. Naast de topmensen van het leger namen ook kroonprinses Victoria en prins Carl Philip deel aan de evaluatie.

De oefening werd in september gehouden. Ruim 19.000 militairen namen eraan deel. Het was ruim twintig jaar geleden dat Zweden een legeroefening van zo’n grote omvang hield. De oefening was in samenwerking met andere publieke diensten binnen Zweden en er deden ook buitenlandse militairen aan mee.

Tijdens de bijeenkomst in het Koninklijk Paleis rapporteerden opperbevelhebber Mikael Bydén en Bengt Andersson, de legerleider die de oefening coördineerde, hun bevindingen en conclusies.

De oefening werd in grote delen van Zweden gehouden. De koning en Carl Philip brachten tweemaal een bezoek aan de manschappen die bij Aurora 17 betrokken waren.