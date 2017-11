KOPENHAGEN – Koningin Margrethe van Denemarken heeft woensdag weer een van de soldaten van de Koninklijke Lijfgarde in het zonnetje gezet. De soldaat, de 21-jarige Emil Knust, kreeg uit handen van de vorstin een speciaal horloge.

Margrethe deelt zo eens in de zoveel tijd een ‘horloge van de koningin’ (Dronningens ur) uit aan de soldaat die in de afgelopen periode het meest is opgevallen. Hij of zij wordt aangewezen door officieren en collega’s en krijgt het horloge voor zijn of haar goede diensten en kameraadschap.

De traditie om horloges uit te delen gaat al terug tot 1970. Toen reikte Margrethes vader, koning Frederik IX, voor het eerst een uurwerk uit, nadat hij dat jaar daarvoor voor zijn verjaardag een flinke som geld kreeg van de Garde-verenigingen. Frederik besloot van de rente jaarlijks een horloge te kopen en dat uit te reiken.

Knust toonde zich erg dankbaar dat hij dit keer de gelukkige was. “Het is een hele hele grote eer en ik ben er trots op”, zo liet hij aan Billed Bladet weten.