Máxima is echt een ware koningin. Dat vindt mode-expert Els Smit. Ze schreef een boek over koninklijke kleding. De koningin kan heel goed bepalen wat ze kan dragen, betoogt Smit in het AD. “Ga maar na, ze heeft bijna nooit een mispeer.”

Máxima bepaalt haar eigen kledingstijl en doet dat goed, vindt Smit. Ze bespeurt wel een verschil in stijl als Máxima met Willem-Alexander op pad is. “Er is maar één staatshoofd en dat is toch echt Willem-Alexander”, zegt ze. Dit betekent dat Máxima, als ze samen met haar man ergens in functie verschijnt, zich net wat onopvallender kleedt dan voorheen. “Máxima loopt zelfs anders dan wanneer ze alleen is”, zegt Smit. “Dan draagt ze geen hoed, heeft ze haar haren los.”

Smit vindt dat de koningin tijdens staatsbezoeken veel indruk maakt met haar kleding. Ze creëert prachtige combinaties met kleding en sieraden. Als voorbeeld noemt ze het staatsbezoek aan Italië eerder dit jaar. “Als ik daar foto’s van zie, dan denk ik: daar zit echt een ware koningin.”