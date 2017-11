BRUSSEL – Prinses Claire is woensdag toch verschenen bij het traditionele Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag in België. De komst van de vrouw van prins Laurent was niet aangekondigd omdat ook haar man thuis zou blijven.

Laurent, de broer van koning Filip, zou volgens Belgische media al langere tijd ziek zijn. Sinds augustus is hij niet meer in het openbaar verschenen toen hij opnieuw in opspraak kwam. Dit keer vanwege zijn bezoek aan een verjaardagsfeestje voor het Chinese volksleger waar hij zonder toestemming van de premier naar toe was gegaan. Twee jaar geleden skipte Laurent de dankdienst op Koningsdag ook al. Toen lag de prins onder vuur vanwege enkele declaraties.

In de St Michiels- en St Goedelekathedraal in Brussel, waar de dankviering wordt gehouden, waren naast Claire ook het emeritus-koningspaar Albert II en Paola en hun dochter prinses Astrid met haar echtgenoot prins Lorenz aanwezig. Koning Filip en koningin Mathilde waren er niet bij, omdat hij ‘zichzelf niet kan vieren’, zoals gebruikelijk in België.

Het koninklijke gezelschap vertrok na de dienst naar het Paleis der Natie voor een samenkomst over het thema Toegankelijkheid van het onderwijs, een troef voor de jeugd. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Federale regering.