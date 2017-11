Kamer buigt zich later over begroting koning

De Tweede Kamer wil eerst de resultaten hebben van het onderzoek naar de financiële handel en wandel van het Koninklijk Huis. Daarom is besloten de behandeling van de begroting van de koning uit te stellen. Het debat was voor volgende week gepland, maar zal nu in december zijn.

VVD-Kamerlid Foort van Oosten deed het verzoek om uitstel omdat het onderzoek naar mogelijke belastingvoordelen van het Koninklijk Huis nog niet af is. Het onderzoeksteam verwacht rond eind november klaar te zijn, meldde premier Mark Rutte. Kamerlid Ronald van Raak (SP) had om het rapport gevraagd vóór het debat over de begroting.

Het onderzoek volgde op meldingen van RTL Nieuws dat koning Willem-Alexander en zijn voorgangers vanaf begin jaren zeventig stiekem werden gecompenseerd voor de vermogensbelasting die zij betaalden. Rutte liet na een eerste onderzoek weten dat daar geen bewijs voor is gevonden.

Het uitgebreide onderzoek onder leiding van de directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Carla van Baalen, had eigenlijk al lang klaar moeten zijn.