LONDEN – ‘Prins George’ maakt zijn opwachting in zijn favoriete televisieserie. In Pontypandy, de stad van Brandweerman Sam, komt binnenkort een prins langs die de beroemde brandweerman een handje helpt in een van zijn avonturen.

In de koninklijke aflevering bezoekt een prins het fictieve stadje in Zuid-Wales. Hij schiet Brandweerman Sam te hulp als hij zijn eigen helikopter inzet om een inwoner te redden die van een klif dreigt te vallen.

Volgens Britse media is de prins een knipoog naar George, van wie bekend is dat hij gek is op de animatie. George’ vader William verklapte in april dat er in Kensington Palace vaak naar Brandweerman Sam wordt gekeken.

Brandweerman Sam is vrijdag precies dertig jaar op televisie. Inmiddels is de serie in 155 verschillende landen te zien.