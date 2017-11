AMSTERDAM – De dertienjarige Ismail uit Amsterdam maakt na schooltijd graag zijn huiswerk op de Weekend Academie in Amsterdam, maar vrijdag kwam daar door koninklijk bezoek weinig van terecht.

Ismail: “Ik kom al twee jaar bij de Weekend Academie, vaak op woensdag, om na schooltijd anderhalf uur mijn huiswerk te maken. Na de pauze komt er vaak een gastspreker vertellen over zijn beroep. Zo hadden we deze week een architect die vertelde over zijn werk. Hij gaf ons adviezen hoe we dat óók kunnen bereiken.” Zelf wil Ismail later een eigen autobedrijf beginnen. Het liefst met auto’s van het merk Mercedes, zo vertelde hij aan koning Willem-Alexander die een werkbezoek bracht aan de stichting die jongeren helpt hun talenten maximaal te ontplooien.

Ismail vertelt veel profijt te hebben van de Weekend Academie. “Een vriend van me ging er al naar toe en zijn moeder vertelde aan mijn moeder hoe goed dat is. Het helpt me ook echt. Het lukt me om mijn huiswerk af te maken. Thuis lonkt altijd de computer waar ik dan op ga gamen. ‘Mijn huiswerk komt daarna wel’, denk ik dan. Hier helpen ze me ook als ik vragen heb over moeilijke vakken, Nederlands bijvoorbeeld. “

De vmbo-leerling was wel verrast door de koninklijke visite. “Toen ik op het laatste moment hoorde dat de koning zou komen, werd ik zenuwachtig. Ze hadden ons verteld dat de wethouder van Amsterdam op bezoek kwam, maar met al die bewakers en politieagenten erbij begon mijn hart wel sneller te kloppen.”