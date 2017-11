Kinderen in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer kregen vrijdagmiddag de kans hun toekomstdromen te delen met koning Willem-Alexander. De vorst bracht een werkbezoek aan de Weekend Academie en dat was voor de aanwezige leerlingen een verrassing.

De coaches hadden de leerlingen pas vijftien minuten voor aankomst van Willem-Alexander geïnformeerd over het koninklijke bezoek. De leerlingen wilden net beginnen aan het maken van een moodboard waarmee ze met plaatjes uit tijdschriften konden uitdrukken hoe ze zichzelf over een jaar of tien zien. Ze vertelden de koning over hun perspectieven en toekomst.

Willem-Alexander kreeg van de Amsterdamse jongeren te horen dat ze dromen van een eigen autobedrijf, een eigen onderneming in werkkleding of een carrière als verloskundige, politieagent of profvoetballer najagen. “Ze hebben grote ambities om Nederland beter te maken’’, legde directeur Oguz Dulkadir aan de koning uit. Hij richtte elf jaar geleden de Weekend Academie op om jongeren te helpen bij hun ontwikkeling.

De organisatie won dit jaar het grote Appeltje van Oranje in het thema Krachtige Kinderen van het Oranje Fonds. Een half jaar na de uitreiking in Paleis Noordeinde in Den Haag kwam Willem-Alexander naar de Weekend Academie in Bos en Lommer in Amsterdam om te spreken met de kinderen over hun ervaringen met huiswerkbegeleiding, de zogenoemde talenturen en de lessen van gastsprekers.