DELFT – Koningin Máxima is vrijdag geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het midden- en kleinbedrijf. In haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering kreeg ze het jaarbericht Staat van het mkb gepresenteerd.

Máxima kreeg onder meer te horen dat de opleving van de Nederlandse economie voor een groot deel voorbijgaat aan het mkb. Dat komt mede door een gebrek aan geschikt personeel, zo stond in het jaarverslag.

De presentatie vond plaats bij technisch ontwerpbureau en productiebedrijf Octatube in Delft. De koningin werd uiteraard hartelijk ontvangen en mocht ook een kijkje nemen achter de schermen van het familiebedrijf. Máxima kreeg gezelschap van staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer.