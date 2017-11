Na een bliksembezoek aan Singapore is koningin Máxima vrijdag alweer op pad in Nederland. De koningin is in de ochtend te vinden in Delft waar ze de presentatie van het jaarbericht Staat van het mkb bezoekt. Dat doet ze in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

In Singapore was Máxima ook al bezig met economische zaken. Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling hield de koningin een toespraak op het Singapore Fintech Festival.

Oorspronkelijk stond op de agenda van het koninklijk huis vrijdag ook een bezoek van prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven aan New York voor het zogeheten Peter Stuyvesant-bal. Die reis werd echter afgezegd toen recent weer huidkanker bij Van Vollenhoven werd vastgesteld.