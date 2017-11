LONDEN – Voor het eerst in de 650-jarige geschiedenis van het Britse Hogerhuis wordt de nieuwe Black Rod een vrouw. Koningin Elizabeth heeft vrijdag Sarah Clarke benoemd. Zij neemt de rol over van David Leakey, die aan het einde van dit jaar aftreedt.

Clarke krijgt de titel Lady Usher of the Black Rod. De Black Rod is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en beveiliging van de gebouwen van de Palace of Westminster, waar het Britse parlement in zetelt.

Ook heeft de Black Rod enkele ceremoniële taken, zoals bij de opening van het parlementaire jaar. Zo moet de Black Rod de leden van het Lagerhuis halen als de koningin klaar zit voor haar troonrede.