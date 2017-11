AMSTERDAM – Bij prof. mr. Pieter van Vollenhoven is vrijdag in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam met succes een melanoom verwijderd. Van Vollenhoven kon na de ingreep weer naar huis. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd bevestigd.

Woensdag werd bekendgemaakt dat bij Pieter van Vollenhoven (78) opnieuw huidkanker was vastgesteld. Dat was eerder dit jaar ook al het geval. Van Vollenhoven laat zich dan ook met regelmaat controleren sinds bij hem in 2001 voor het eerst kwaadaardig weefsel werd geconstateerd.

Vanwege de ingreep hebben Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet hun reis naar New York afgezegd. Daar zouden ze vrijdagavond als beschermpaar aanwezig zijn bij het jaarlijkse Peter Stuyvesant Ball van de Netherland-America Foundation.