SAINT JOHN’S – Prins Charles is in de Caraïben om zijn steun te betuigen aan de inwoners van de Britse eilanden die zwaar werden getroffen door orkanen Irma en Maria die de regio in september teisterden. Volgens het Britse hof betreft het zijn eerste officiële bezoek aan Antigua en Barbuda, de Maagdeneilanden en Dominica.

Charles bezocht de afgelopen dagen noodhulpprojecten en lokale initiatieven op de verschillende Caraïbische eilanden van het Gemenebest. Hij kwam vrijdag aan op Antigua en Barbuda waar hij werd ontvangen door de minister president en een rondleiding kreeg langs opvanglocaties voor geëvacueerde bewoners. Tijdens een toespraak zaterdag beloofde Charles de getroffenen dat zij niet alleen staan in hun pogingen om hun leven weer op de rails te krijgen. “De situatie van een ieder die deze verschrikkelijke verwoestingen te verduren kreeg gaat hare majesteit de koningin zeer aan het hart, en mij ook.”

Zondag is de prins op de Britse Maagdeneilanden waar hij onder meer een jongerenproject bezoekt. Ook sprak hij met Richard Branson op een bijeenkomst voor hulpverleners en donateurs die de opvang van getroffenen en wederopbouw ondersteunen.