WINDSOR – Koningin Elizabeth en prins Philip hebben ter gelegenheid van hun platina bruiloft in Windsor Castle geposeerd voor een nieuwe gezamenlijke foto. Fotograaf Matty Holyoak legde het paar vast in de White Drawing room van het kasteel, waar Elizabeth en Philip maandag in familiekring vieren dat ze die dag precies zeventig jaar zijn getrouwd.

De locatie voor de foto is niet toevallig gekozen. Op de achtergrond zijn schilderijen te zien waarop koning George III en koningin Charlotte zijn afgebeeld: het Britse koningspaar dat het vorige huwelijksrecord in handen had met 57 jaar. Elizabeth en Philip zijn daar dus al royaal overheen.

Publieke festiviteiten voor het unieke jubileum zijn er niet. Volgens Britse media op uitdrukkelijk verzoek van de koningin (91) die ook geen zin zou hebben in veel drukte. Elizabeth heeft de laatste jaren al heel wat mijlpalen gehaald. Dit jaar bijvoorbeeld was ze ook 65 jaar koningin.