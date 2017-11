OSLO – Koning Harald van Noorwegen ligt in het ziekenhuis. De vorst werd vrijdag opgenomen in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege een infectie. Inmiddels is Harald aan de beterende hand.

Dat liet het Noorse hof zondag weten. Harald V vierde eind februari zijn tachtigste verjaardag.

Wat voor infectie de koning onder de leden heeft en hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend.