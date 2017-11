Koning Harald van Noorwegen is maandagochtend uit het ziekenhuis ontslagen. De Noorse vorst maakt het goed en is weer thuis bij koningin Sonja.

Harald werd vrijdag opgenomen in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege een infectie. Zondag liet het Noorse hof al weten dat de tachtigjarige Harald aan de beterende hand is.

Wat voor infectie de koning onder de leden had is niet bekendgemaakt.