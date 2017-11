De gemeenteraad van Amsterdam wil prins Bernhard aan de tand voelen over beleggingen in vastgoed in de hoofdstad. Een meerderheid van de raad is voor een hoorzitting over de huizenmarkt, waarvoor Bernhard ook zal worden uitgenodigd. Dat bevestigt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman na berichtgeving van Het Parool.

De hoorzitting is bedoeld om beter zicht te krijgen op de ,,methodes waarmee het grote geld grip krijgt op de huizenmarkt’’, legt Moorman uit. Aanleiding is een reeks artikelen in Het Parool waaruit blijkt dat een kleine groep investeerders steeds meer Amsterdams vastgoed in handen krijgt. Omdat Bernhard met 349 panden een van de grootste huizenbezitters zou zijn, mag ook hij tekst en uitleg geven.

Of de zoon van prinses Margriet ingaat op het verzoek, is nog niet bekend.