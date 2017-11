DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft maandag op Paleis Noordeinde Klaas Dijkhoff ontvangen als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. De visite van Dijkhoff was de eerste in een reeks ontvangsten door de koning.

Willem-Alexander ontvangt de komende maanden alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de bewindslieden uit het kabinet-Rutte III.