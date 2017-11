MADRID – Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag de laatste eer bewezen aan de overleden Spaanse procureur-generaal José Manuel Maza. Hij bezocht de uitvaartceremonie in Madrid en tekende het condoleanceregister.

Maza overleed afgelopen weekeinde plotseling op 66-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Buenos Aires. Hij was kort daarvoor binnengebracht met een nierinfectie.

De procureur-generaal was de laatste tijd in het nieuws omdat hij het initiatief nam voor de vervolging van de Catalaanse separatistische leiders na het verboden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober.