De gezondheidstoestand van koning Mihai (96) heeft zich gestabiliseerd maar blijft precair. Dat heeft het Roemeense hof dinsdag laten weren. Artsen hebben er daarom geen bezwaar tegen dat zijn oudste dochter kroonprinses Margareta vanuit Zwitserland terugkeert naar Boekarest om haar publieke taken te hervatten.

De hoogbejaarde koning, het laatste nog levende staatshoofd die zeventig jaar geleden in functie aanwezig was op de bruiloft van de Britse troonopvolgster prinses Elizabeth en prins Philip, wordt rond de klok verzorgd in zijn woning in Aubonne. Overbrenging naar het ziekenhuis achten de doktoren niet zinvol.

Fysiek is Mihai, die in 1947 kort na terugkomst van de trouwpartij in Londen door de communistische machthebbers in Roemenië in ballingschap werd gestuurd, ernstig verzwakt. Hij kan niet meer zelfstandig bewegen. De behandeling is er op gericht verder lijden zoveel mogelijk te voorkomen, aldus de omstandige persverklaring.

Alleen de dochters van koning Mihai mogen hem bezoeken, zo werd er aan toegevoegd. Dat betekent dat kleinzoon en tot voor kort beoogd toekomstig opvolger Nicholas de Roumanie Medforth-Mills andermaal geen toestemming krijgt van zijn tante Margareta om de zieke koning te bezoeken. De familie verweet Nicholas zelfs geprobeerd te hebben met geweld toegang te krijgen tot zijn grootvader.