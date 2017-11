AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bij de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De uitreiking is op 6 december in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

In september werd bekend dat de belangrijkste prijs van het Prins Claus Fonds dit jaar naar de Chinese milieuactivist Ma Jun en de Braziliaanse documentairemaker Vincent Carelli gaat. Zij ontvangen de onderscheiding uit handen van Prins Constantijn.

Het Prins Claus Fonds zet met de onderscheiding kunstenaars, denkers en organisaties in het zonnetje die bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van hun land. Ma en Carelli doen dat volgens de commissie van 2017 weliswaar in verschillende landen en met verschillende methodes, ‘maar beiden hebben ze hetzelfde uitgangspunt’: “Aandacht besteden aan de urgente strijd om mensenlevens en het milieu te beschermen tegen onrechtvaardige en niet-duurzame exploitatie.”

Naast het koningspaar, wonen ook prinses Beatrix, prinses Laurentien en prinses Mabel de uitreiking bij.