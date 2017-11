Kroonprinses Mette-Marit heeft maandag een speciale literaire salon bijgewoond. De avond stond in het teken van de Noorse schrijver Knut Hamsun. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat zijn bekendste boek Markens grøde (Hoe het groeide) verscheen.

Het boek vertelt het verhaal van de boer Isac die samen met zijn vrouw een onherbergzaam stuk land ontgint en uitbouwt tot een groot boerenbedrijf. Voor de roman kreeg Hamsun in 1920 de Nobelprijs voor Literatuur.

Tijdens de salon, georganiseerd door het Hamsun Centrum in Nordland, werden er passages uit het boek voorgedragen en was er een lezing over de vrouwen die in het boek voorkomen.

Knut Hamsun, ook bekend van de roman Mysteriën, waarvan in de jaren zeventig een Nederlandse film is gemaakt met hoofdrollen voor Rutger Hauer en Sylvia Kristel, is niet geheel onomstreden in Noorwegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek hij nazistische sympathieën te hebben.