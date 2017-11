MADRID – Koningin Letizia van Spanje heeft dinsdag awards uitgedeeld die haar eigen naam dragen. In paleis El Pardo in Madrid ontving de vorstin de winnaars van de Letizia Awards.

De Letizia Awards worden jaarlijks toegekend aan personen of instanties die zich inzetten voor mensen met een handicap. De Koninklijke Raad voor Gehandicapten is de organisatie achter de prijzen. Letizia is erevoorzitter van de stichting.

Zowel de prijswinnaars van 2016 als van 2017 waren dit keer uitgenodigd op het paleis. Aansluitend vond er een bijeenkomst plaats van de stichting. Daarbij waren ook de Spaanse ministers Cristobal Montoro van Financiën en Dolors Montserrat van Volksgezondheid aanwezig.