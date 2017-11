LONDEN – Koningin Elizabeth is sinds dinsdag het oudste staatshoofd ter wereld. De 91-jarige vorstin nam de titel over van de 93-jarige Robert Mugabe, die aftrad als president van Zimbabwe.

Elizabeth had al het record van langst zittende Britse monarch in handen. De koningin, die maandag haar zeventigste huwelijksdag vierde, zit al 65 jaar op de troon in Groot-Brittannië.

In de lijst van oudste staatshoofden ter wereld staan meer koninklijke namen. Zo staat de Japanse keizer Akihito met zijn 83 jaar op plaats zeven, gevolgd door koning Salman van Saudi-Arabië. Hij is momenteel 81 jaar.