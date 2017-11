DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft woensdag achtereenvolgens Geert Wilders en Sybrand Buma, de fractievoorzitters van de PVV en CDA, ontvangen op Paleis Noordeinde. De bezoekjes maken deel uit van een reeks ontvangsten door de koning.

Wilders kwam niet met lege handen aan bij de koning. “Vandaag bezocht ik de koning. Ik heb veel respect voor hem. Ik nam een fles Hongaarse palinka mee voor hem en koningin Máxima”, twitterde de PVV-leider na afloop. Palinka is een sterke drank die veel gedronken wordt in Hongarije. Wilders’ vrouw is van Hongaarse afkomst.

Willem-Alexander ontvangt de komende maanden alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de bewindslieden uit het kabinet-Rutte III. Maandag trapte Klaas Dijkhoff namens de VVD af.