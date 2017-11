Koning Willem-Alexander heeft woensdag een rondleiding gekregen op het woonwagenkamp Beukbergen in Huis ter Heide in de gemeente Zeist.

Willem-Alexander werd ontvangen door burgemeester Koos Janssen en hij ontmoette buurtbewoners. Hij zocht ze op in onder meer een van de nieuwe woningen en in de oudste woonwagen. Aanleiding voor het koninklijke werkbezoek is de tien jaar durende vernieuwing van het woonwagencentrum, die in maart 2018 wordt afgerond.

Het woonwagencentrum is uitgebreid van 170 naar 220 huishoudens. Behalve staanplaatsen zijn er ook vijftig vaste woningen. Mensen die al jaren op de wachtlijst stonden, konden hierdoor een plek op Beukbergen krijgen, Het gaat veelal om familie en kinderen van bewoners.