Woonwagencentrum Beukbergen in Huis ter Heide is een goed voorbeeld van samenwerking tussen bewoners, de woningcorporatie en de gemeente. Dat zei koning Willem-Alexander woensdag tijdens zijn werkbezoek aan de wijk die bestaat uit een mix van opgeknapte woonwagens en nieuwe huizen.

Willem- Alexander bezocht als koning niet eerder een woonwagencentrum. Volgens vertegenwoordigers van de bewonerscommissie was het zijn eigen initiatief om op bezoek te gaan bij het grootste woonwagencentrum van Nederland.

Beukbergen vervult een voorbeeldfunctie voor andere gemeentes en corporaties, legde burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist uit aan de koning. ”Elkaar ontmoeten, zonder verborgen agenda, was de sleutel van het succes”, vertelde Janssen over het proces om de verrommeling op het terrein aan te pakken. ,,We hebben eindeloos gepraat met elkaar. Maar we zijn er uitgekomen. In andere gemeentes is het beleid gericht op inkrimping of opheffing van de woonwagencentra. Regelmatig komen hier gemeentes op bezoek om te vragen langs welke weg we dit gerealiseerd hebben.”