Annie Gerrits-Foulon woont in een van de oudste woonwagens van Beukbergen in Huis ter Heide. Dat koning Willem-Alexander uitgerekend bij haar aanbelde tijdens zijn werkbezoek had ze nooit verwacht.

”Het is altijd een droom van me geweest om hem een keertje in het echt te zien. Die is nu uitgekomen, helemaal geweldig”, vertelt de woonwagenbewoonster achteraf. ”Je verwacht het niet. Zijn moeder Beatrix is wel vaker in een woonwagen geweest in Den Haag. Hij heeft hier echt op zijn gemak gezeten en een kop koffie gedronken.”

Mevrouw Gerrits had zich voorbereid op een bezoek van Tweede Kamerleden, maar kreeg op het laatste moment door dat de koning op visite kwam. ”Ik heb met de koning kunnen spreken over het centrum, maar ook over mijn kleinzoons. Ik kom hier al van mijn geboorte af. Zomers reisden we veel met de wagen langs kermissen, maar ’s winters was onze vaste verblijfplaats altijd hier. We kwamen ’s winters altijd terug.”

Ze vindt het heerlijk om op Beukbergen te wonen. ”Zo mooi hebben we nog nooit gewoond, kijk eens wat een mooi vak. Het merendeel in deze straat is familie van me. Er wordt op elkaar gelet en je gaat fijn met elkaar om. Wat wens ik nog meer?”