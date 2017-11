De Japanse prinses Mako trouwt op 4 november volgend jaar met Kei Komuro. Dat heeft het Keizerlijk Hofagentschap woensdag bekendgemaakt. Het huwelijk wordt voltrokken in het Imperial Hotel in Tokio. Mako’s grootvader keizer Akihito is dan in de laatste maanden van zijn keizerschap. In het voorjaar van 2019 zou hij moeten kunnen aftreden.

Mako en Kei, die elkaar op de universiteit leerden kennen, maakten eerder dit jaar bekend trouwplannen te hebben. Anders dan in andere vorstelijke families, heeft het paar verder weinig in te brengen bij de planning van hun bruiloft. Dat is een zaak van het alles bepalende Hofagentschap dat ook de tijd en plaats van het huwelijk vaststelde.

De huwelijksplechtigheid wordt voorafgegaan door een Nosai no Gi, een formele verlovingsceremonie die voorlopig gepland staat voor 4 maart 2018.